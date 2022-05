Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Kämpfe mit zivilen Opfern im Donbass - Welt wartet auf Getreide aus der Ukraine

04.05.2022, Ukraine, Makijiwka: Brennende Fahrzeuge in einem Öldepot nach dem Einschlag von Raketen in einem von den von Russland unterstützten Separatisten kontrollierten Gebiet in Makiivka, 15 km östlich von Donezk. Nach Angaben des Gemeinsamen Kontroll- und Koordinierungszentrum für Waffenstillstand und Stabilisierung der Demarkationslinie (JCCC) wurde ein Öldepot in Makijiwka getroffen. Foto: dpa/Daniel Ceng Shou-Yi

Liveblog Präsident Selenskyj will das Kriegsrecht in seinem Land gleich um 90 Tage verlängern. Der US-Senat bestätigt eine neue Botschafterin in Kiew. Alles Wichtige zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in unserem Liveticker.

Wegen der Zunahme des Hungers in der Welt fordern die Vereinten Nationen von Russland dringend die Freigabe blockierter Getreidevorräte aus der Ukraine.

„Russland muss den sicheren Export von in ukrainischen Häfen gelagertem Getreide zulassen“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres bei einem Außenministertreffen in New York. Der von Russland begonnene Krieg drohe, viele Millionen in Ernährungsunsicherheit zu stürzen und eine Krise auszulösen, „die Jahre andauern könnte“.

Kämpfe dauern weiter an

In der Ukraine gingen unterdessen die Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen auch in der Nacht zum Donnerstag weiter. In Kiew bereitete Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bevölkerung auf einen weiter andauernden Krieg vor und plädierte für die Verlängerung des Kriegsrechts um 90 Tage bis in den August. „Unsere Armee und alle, die den Staat verteidigen, müssen über alle rechtlichen Mittel verfügen, um in Ruhe zu agieren“, sagte der Staatschef in einer Videoansprache am späten Mittwochabend.

Alles Wichtige im Ticker: