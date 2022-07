Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg - Moskau: Schlag in Odessa galt US-Waffen

Live-Ticker zum Ukraine-Krieg - Moskau: Schlag in Odessa galt US-Waffen

Ukraine, Odessa: Ein Mähdrescher erntet Getreide auf einem Feld in der Region Odessa im Süden der Ukraine. Foto: dpa/-

Liveblog Russland hat den Angriff auf den Hafen in Odessa erstmals eingeräumt und mit dort angeblich gelagerten US-Waffen begründet. Die aktuellen Meldungen im Live-Ticker:

Einen Tag nach den russischen Raketeneinschlägen im Hafen der ukrainischen Schwarzmeer-Metropole Odessa hat Moskau den international kritisierten Angriff mit der Zerstörung von US-Waffen begründet. Die Raketen seien auf ein Schiffsreparaturwerk abgefeuert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag mit. In dem Dock seien ein ukrainisches Kriegsschiff und ein Lager mit von den USA gelieferten „Harpoon“-Raketen zerstört worden, hieß es. Die Ukraine hat der russischen Kriegsmarine mit solchen Raketen schon mehrfach schwere Schläge versetzt.