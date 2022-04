Liveticker : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Russland testet neue Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat

Zwei Frauen betrachten den Krater, den eine von Russland abgeschossene Rakete in einem Wohnviertel in Mykolajiw, Ukraine, hinterlassen hat. Foto: AP/Mikhail Tereshchenko

Liveblog Drohgebärde aus Moskau: Mittem im Krieg wird eine nukleare Rakete getestet. Putin schwärmt vom Potenzial der Waffe. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Russland hat inmitten seines Krieges in der Ukraine seine neue ballistische Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat (Nato-Codename: SS-X-30 Satan 2) getestet. Die mit Atomsprengköpfen bestückbare Rakete stärke massiv das nukleare Potenzial Russlands, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

„Jetzt ist praktisch der gesamte kampfbereite Teil der russischen Armee auf dem Territorium unseres Staates und in den Grenzgebieten Russlands konzentriert“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Russland setzte den Verteidigern der eingekesselten Stadt Mariupol eine weitere Frist. In Deutschland geht die Debatte um die Lieferung schwererer Waffen weiter.