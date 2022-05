Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Russland verteilt Pässe - Informelle Waffen-Absprachen der Nato

Ein russischer Soldat bewacht einen Bereich an der Alley of Glory, Taten der Helden - Einwohner der Region Cherson, die an der Befreiung der Region von den Nazi-Invasoren teilgenommen haben. Im Hintergrund ist eine Nachbildung der Siegesfahne zu sehen zum 77. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Die Region Cherson steht seit den ersten Tagen der russischen Militäraktion in der Ukraine unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte. Foto: dpa/Uncredited

Liveblog Einwohner besetzter ukrainischer Gebiete sollen leichter die russische Staatsbürgerschaft bekommen. Kiew fürchtet, dass Russland sich weitere Regionen einverleiben könnte. Die Nato-Staaten wollen durch informelle Absprachen eine direkte militärische Konfrontation mit Russland verhindern. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Liveticker.

Mehr als drei Monate nach Kriegsbeginn will Russland besetzte Teile der Ukraine stärker an sich binden. Kremlchef Wladimir Putin unterzeichnete am Mittwoch ein Dekret, wonach Einwohner der ukrainischen Gebiete Cherson und Saporischschja zu erleichterten Bedingungen die russische Staatsbürgerschaft erhalten können. Die Nato-Staaten wollen derweil vermeiden, Kriegspartei zu werden. Nach Informationen der Deutschen Presse Agentur gibt es deshalb informelle Absprachen unter den Bündnispartnern zum Verzicht auf die Lieferung bestimmter Waffensysteme an die Ukraine.

Wie der dpa am Mittwoch in Bündniskreisen in Brüssel bestätigt wurde, soll dadurch das Risiko einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Nato-Staaten und Russland möglichst gering gehalten werden. Befürchtet wird, dass Russland die Lieferung westlicher Kampfpanzer und Kampfflugzeuge offiziell als Kriegseintritt werten könnte und dann militärische Vergeltungsmaßnahmen ergreift. Waffensysteme dieser Art wurden bislang nicht in die Ukraine geliefert. In Bündniskreisen wurde aber auch betont, dass die Risikoanalysen zu Waffenlieferungen ständig aktualisiert werden.