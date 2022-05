Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Russland zu neuen Verhandlungen bereit

Liveblog Russland ist laut Angaben eines Putin-Beraters zu neuen Verhandlungen bereit. Im Osten der Ukraine gehen die Kämpfe weiter. Alles Wichtige rund um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in unserem Liveticker.

Mindestens acht Menschen sind nach ukrainischen Angaben am Sonntag durch russischen Beschuss getötet worden. Im ostukrainischen Gebiet Donezk wurden mindestens sieben Menschen getötet und acht verletzt. Bei einem Raketenangriff auf Malyn nordwestlich von Kiew wurde mindestens ein Mensch getötet. In der Nacht gab es unter anderem in Kiew, Charkiw, Awdijiwka sowie in anderen ukrainischen Städten und Regionen Luftalarm und Angriffe.