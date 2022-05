Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert mehr schwere Waffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht per Video-Schalte bei einer Plenarsitzung zur Eröffnung des 51. Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos zu den Teilnehmern. Foto: dpa/Gian Ehrenzeller

Liveblog In Davos in den Schweizer Alpen geht die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums weiter. Wichtigstes Thema bleibt der Krieg in der Ukraine. Präsident Selenskyj fordert vom Westen moderne Raketenabwehrwaffen und Kampfflugzeuge. Alles Wichtige rund um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in unserem Liveticker.

Präsident Selenskyj fordert vom Westen moderne Raketenabwehrwaffen und Kampfflugzeuge. Viele Menschen wären „nicht gestorben, wenn wir alle Waffen erhalten hätten, um die wir bitten“, sagte er in seiner Videobotschaft. Sein Land sei seit Kriegsbeginn Ziel von 3000 Luftangriffen und annähernd 1500 Raketenangriffen gewesen. Die große Mehrheit der Angriffe habe zivilen Objekten gegolten. Alle Partner der Ukraine seien sich einig, dass der Kampf seines Landes gegen Russland dem „Schutz der gemeinsamen Werte aller Länder in der freien Welt“ diene, sagte Selenskyj weiter. Deshalb habe sein Land ein Recht auf Waffenhilfe.

n Davos in den Schweizer Alpen geht die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) weiter. Wichtigstes Thema bleibt der Krieg in der Ukraine. Als Redner werden unter anderen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet. Auch die EU-Agrarminister in Brüssel wollen die Lage in der Ukraine erörtern.

Alles Wichtige im Ticker: