Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg - Ukrainische Truppen stoßen bis zur russischen Grenze vor - Die Lage am Morgen

Live-Ticker zum Ukraine-Krieg - Ukrainische Truppen stoßen bis zur russischen Grenze vor - Die Lage am Morgen

Liveblog Die ukrainische Gegenoffensive bei Charkiw zeigt Erfolge. Und die EU-Außenminister wollen über die verfahrene Lage bei Plänen für ein Ölembargo gegen Russland beraten. Alles Wichtige zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in unserem Liveticker.

Ukrainische Truppen melden einen symbolträchtigen Erfolg bei ihrer Gegenoffensive im östlichen Gebiet Charkiw: Sie sind zumindest an einer Stelle bis zur Grenze zu Russland vorgestoßen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj will verstärkt auch in Afrika und Asien um Hilfe im russischen Angriffskrieg gegen sein Land bitten. Und die ukrainische Post plant eine Briefmarke, um den beispiellosen Sieg der Band Kalush Orchestra beim Eurovision Song Contest zu würdigen.

Nach dem Sieg der Band Kalush Orchestra beim in Turin ausgetragenen ESC ist Selenskyj entschlossen, trotz des aktuellen russischen Angriffskrieges den Pflichten als Gastgeberland nachzukommen. „Im nächsten Jahr empfängt die Ukraine den Eurovision!“, schrieb Selenskyj in der Nacht zum Sonntag in seinem Nachrichtenkanal beim Chatdienst Telegram.