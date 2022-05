Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg - Moskau: Ukraine befürchtet weiteren russischen Vormarsch

Ukraine, Mariupol: Rauch steigt während des Beschusses aus dem Stahlwerk Azovstal in Mariupol auf. Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Liveblog Die Einnahme des Stahlwerks in Mariupol feiert Russland als einen großen Teilsieg in seinem Angriffskrieg. Präsident Selenskyj fordert derweil einen Entschädigungsfonds. Alles Wichtige rund um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in unserem Liveticker.

Nach Wochen heftiger Kämpfe hat Russlands Armee eigenen Angaben zufolge das Stahlwerk Azovstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol komplett unter ihre Kontrolle gebracht.

Alle feindlichen Kämpfer hätten sich ergeben, teilte das Verteidigungsministerium in der Nacht zum Samstag in Moskau mit. Die weitläufige Industrieanlage am Asowschen Meer war der letzte Ort in der strategisch wichtigen Hafenstadt im Südosten der Ukraine, der noch nicht vollkommen unter russischer Kontrolle gestanden hatte.

Foto: dpa/Uncredited Infos Daten und Fakten zum Ukraine-Konflikt

Selenskyj macht Westen mitverantwortlich

Die ukrainische Seite äußerte sich zunächst nicht zur angeblichen Einnahme des Werks. Nach Angaben aus Moskau kamen seit dem 16. Mai insgesamt 2439 ukrainische Soldaten, die sich in den Bunkeranlagen aus Sowjetzeiten verschanzt hatten, in russische Gefangenschaft. Am Freitag sei die letzte Gruppe von 531 Kämpfern gefangen genommen worden, hieß es. Das Stahlwerk war seit dem 21. April von russischen Truppen belagert worden.

Alles Wichtige im Ticker: