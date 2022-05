Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Ukrainischer Militärgeheimdienst: Krieg zu Jahresende vorbei

Liveblog In einer überaus optimistisch klingenden Prognose sieht der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes ein Ende des Kriegs mit einer russischen Niederlage bis Jahresende voraus. Alles Wichtige zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in unserem Liveticker.

Spätestens Mitte August komme es zu einer Wende an den Fronten, sagte Generalmajor Kyrylo Budanow dem britischen Sender Sky News am Freitagabend. «Der Wendepunkt kommt in der zweiten Augusthälfte.» Bis zum Jahresende werde die Ukraine wieder die Kontrolle über alle ihre Gebiete zurückerlangen, auch über die Halbinsel Krim.