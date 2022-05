Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Urteil im Kriegsverbrecherprozess in Kiew - Selenskyj hält Davos-Rede

Foto: dpa/Natacha Pisarenko

Liveblog Ein russischer Panzersoldat soll wegen Mordes an einem ukrainischen Zivilisten lebenslang in Haft. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert unterdessen beim Weltwirtschaftsforum „maximal wirksame Sanktionen“ gegen Moskau. Alles Wichtige rund um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in unserem Liveticker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa und TV-Redaktion

Im ersten Kriegsverbrecherprozess seit Beginn der russischen Invasion ist ein 21 Jahre alter Russe in Kiew zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Panzersoldat hatte zuvor gestanden, am 28. Februar einen 62 Jahre alten ukrainischen Zivilisten erschossen zu haben. Der Verurteilte hat nun 30 Tage Zeit, um Berufung gegen das am Montag gesprochene Urteil einzulegen. Noch ist es nicht rechtskräftig.

Das Gericht folgte mit seiner Entscheidung dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert, weil der Soldat einen Befehl ausgeführt habe. Es ist der erste Fall eines Kriegsverbrechens, der in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion vor Gericht verhandelt wurde.

Foto: dpa/Uncredited Infos Daten und Fakten zum Ukraine-Konflikt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte zum Auftakt der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) unterdessen „maximal wirksame Sanktionen“ gegen Moskau, wie etwa ein Embargo für russische Energieträger. Drei Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs bedankte sich der 44-Jährige in seiner per Video im schweizerischen Davos gezeigten Ansprache auch für die internationale Unterstützung. „Die Welt glaubt an die Ukraine“, sagte er. Nach der Rede erhoben sich viele Zuhörer und applaudierten.

Alles Wichtige im Ticker: