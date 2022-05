Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Annalena Baerbock in Kiew - Treffen mit Kuleba geplant

Außenministerin Annalena Baerbock (M, Bündnis 90/Grüne) entzündet eine Kerze für die Opfer in einer Kirche in Butscha. Große Teile nördlich und nordwestlich von Kiew waren einen Monat lang von russischen Truppen besetzt. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock entzündete eine Kerze, um an die Opfer der Angriffe in der Ukraine zu erinnern. Foto: dpa/Andreas Stein