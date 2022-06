Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Habeck: Putin führt „ökonomische Angriff auf uns“

Liveblog Bundeswirtschaftsminister Habeck wirft dem russichen Präsidenten Putin vor, Energie als Waffe einzusetzen. Der Grünen-Politiker spricht von einer neuen Dimension. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Putin verringere die Menge und wolle dadurch die Preise treiben. Er wolle damit in Europa und in Deutschland eine Debatte auslösen über Angst, etwa vor materiellen Verlusten - um am Ende eine Debatte auszulösen, ob man Putin in der Ukraine nicht gewähren lassen solle, wie Habeck deutlich machte. Der Krieg gegen die Ukraine sei ein Angriff gegen die individuelle Freiheit.