Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Die Ukraine kämpft - gegen Russland und für einen schnellen EU-Beitrit

Liveblog Die Ukraine kämpft - gegen Russland und für einen schnellen EU-Beitritt. US-Präsident Biden setzt unterdessen eine Neuauflage des historischen Lend-Lease-Vertrags in Gang. Die Entwicklungen im Überblick. Alles Wichtige zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in unserem Liveticker.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft, dass seinem Land schon im Juni der Status eines EU-Beitrittskandidaten zuerkannt wird. Das sagte er in seiner täglichen Videoansprache.

Stunden zuvor waren rund 1000 Seiten Dokumente als Antwort auf den berühmten Fragebogen zur EU-Mitgliedschaft an Brüssel übergeben worden. In Washington unterzeichnete US-Präsident Joe Biden ein Gesetz, das die Lieferung von Rüstungsgütern an die Ukraine und andere osteuropäische Staaten erleichtert. Gleichzeitig drängte er den Kongress, ein Milliarden-Paket für Kiew bald zu bewilligen. Von russischer Seite gab es mehrere Raketenangriffe gegen die Hafenstadt Odessa.