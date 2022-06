Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Kampf um Sjewjerodonezk - SPD-Chef will Beitrag von Kriegsprofiteuren

Liveblog Russland und die Ukraine liefern sich in der Region Luhansk einen erbitterten Kampf um die Stadt Sjewjerodonezk. Ausgang offen. In Deutschland überlegt die SPD derweil, wie Kriegsprofiteure stärker zur Kasse gebeten werden können. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Während Russland im Kampf um die ostukrainische Stadt Sjewjerodonezk offenbar weitere Reserven einsetzt, rechnet die Ukraine mit einem Kriegsende in zwei bis sechs Monaten. Russland habe mit Artillerieunterstützung „Sturmhandlungen“ in Sjewjerodonezk durchgeführt und „seine Gruppierung mit der mobilen Reserve des 2. Armeekorps verstärkt“, teilte der ukrainische Generalstab am Samstag in seinem Lagebericht mit. Die Kämpfe in der Stadt hielten am 101. Kriegstag an.