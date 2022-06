Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Mehr Panzerhaubitzen - Abschreckung durch Aufrüstung an Ostgrenze

Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Mehr Panzerhaubitzen - Abschreckung durch Aufrüstung an Ostgrenze

Liveblog Die Nato will angesichts der russischen Aggression die Zahl ihrer schnellen Eingreifkräfte von rund 40.000 auf mehr als 300.000 erhöhen. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Deutschland und die Niederlande werden der Ukraine zusammen sechs weitere Modelle der Panzerhaubitze 2000 liefern. Das sagten Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und ihre niederländische Amtskollegin Kasja Ollongren am Dienstag am Rande des Nato-Gipfels in Madrid.