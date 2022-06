Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Moskau kritisiert Westen wegen Reiseblockade - Claudia Roth in Odessa

Liveblog Moskau sieht sich wieder düpiert - diesmal wegen einer verhinderten Reise von Außenminister Lawrow. Während die Kämpfe im Osten der Ukraine weitergehen, könnte es in dieser Woche beim umstrittenen Thema Getreidelieferungen einen Kompromiss geben. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Die russische Führung hat den Westen wegen seiner Haltung im Ukraine-Krieg erneut scharf angegriffen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow kann aufgrund von Luftraumsperrungen seine geplante Reise nach Serbien nicht antreten - er kritisierte die Blockade durch einige „Nato-Mitglieder“ als „ungeheuerlich“. In der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk spitzt sich die Lage derweil weiter zu. Nach der Zurückeroberung von etwa der Hälfte der Stadt hätten sich die ukrainischen Einheiten wieder ins Industriegebiet zurückziehen müssen, sagte der ukrainische Militärgouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, am Montag im ukrainischen Fernsehen. Großbritannien kündigte neue Waffenlieferungen an die Ukraine an.