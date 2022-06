Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Raketen auf Kiew - Ukrainischer Gegenangriff in Sjewjerodonezk

Liveblog Kiew wird von den schwersten russischen Raketenangriffen auf die Hauptstadt seit Wochen erschüttert. Plötzlich ist der Krieg dort wieder präsenter. Im Osten des Landes tobt derweil ein blutiger Straßenkampf - offenbar holt die Ukraine zum Gegenschlag aus. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Russland hat den Druck auf die Ukraine mit Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew und Drohungen einer weiteren Eskalation erhöht. Kremlchef Wladimir Putin warnte am Sonntag, dass Russland mit Angriffen auf die Ukraine reagieren werde, sollte der Westen Raketen mit hoher Reichweite an das angegriffene Land geben. „Wenn sie liefern, dann werden wir daraus die entsprechenden Schlüsse ziehen und unsere Mittel der Vernichtung, von denen wir genug haben, einsetzen, um jenen Objekten Schläge zu versetzen, die wir bisher nicht angreifen“, sagte Putin dem Staatsfernsehsender Rossija 1. In Kiew und seinen Vororten schlugen am Sonntag mehrere Raketen ein.