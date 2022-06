Ukraine-Krieg : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Nato: Mehr Waffen für die Ukraine

Der französische Präsident Emmanuel Macron, der Italienische Ministerpräsident Mario Draghi und Bundeskanzler Olaf Scholz besuchen die zerstörte Stadt Irpin. Foto: AP/Ludovic Marin

Liveblog Gemeinsam mit zwei weiteren mächtigen Europäern ist Bundeskanzler Olaf Scholz in die Ukraine gereist. Die Nato will als Reaktion auf den Ukraine-Krieg ihre Präsenz an der Ostflanke verstärken. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi sind am Donnerstagmorgen mit einem Sonderzug in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Dort wollen sie mit Präsident Wolodymyr Selenskyj über weitere Unterstützung für das von Russland angegriffene Land sprechen und über den Wunsch der Ukraine, in die EU aufgenommen zu werden. Scholz hat stets betont, dass er nur nach Kiew reisen werde, wenn es konkrete Dinge zu besprechen gebe. Selenskyj fordert die Lieferung weiterer schwerer Waffen und dass die EU schon in der kommenden Woche auf ihrem Gipfel in Brüssel einer Kandidatur der Ukraine für eine Mitgliedschaft zustimmt.

Die Nato will als Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine ihre Präsenz an der Ostflanke verstärken. In Litauen, das direkt an die russische Exklave Kaliningrad grenzt, ist die Bundeswehr aktuell mit mehr als 1000 Soldaten Führungsnation eines Nato-Gefechtsverbandes, der die Ostflanke sichern soll. Zudem will die Nato die Ukraine möglichst schnell beim Umstieg von sowjetischen auf westliche Waffensysteme helfen und so die Abhängigkeit des Landes von russischer Wehrtechnik und Ersatzversorgung verringern. Besonders Raketenabwehr braucht die Ukraine dringend.

Weitere Nachrichten im Ticker: