Ukraine-Krieg : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Scholz zu Besuch - Lage in der Ostukraine weiter angespannt

Liveblog Gemeinsam mit zwei weiteren mächtigen Europäern ist Bundeskanzler Olaf Scholz in die Ukraine gereist. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird bei den Gipfeln der G7 und Nato Ende Juni auftreten. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi sind am Donnerstagmorgen mit einem Sonderzug in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Dort wollen sie mit Präsident Wolodymyr Selenskyj über weitere Unterstützung für das von Russland angegriffene Land sprechen und über den Wunsch der Ukraine, in die EU aufgenommen zu werden. Scholz hat stets betont, dass er nur nach Kiew reisen werde, wenn es konkrete Dinge zu besprechen gebe. Selenskyj fordert die Lieferung weiterer schwerer Waffen und dass die EU schon in der kommenden Woche auf ihrem Gipfel in Brüssel einer Kandidatur der Ukraine für eine Mitgliedschaft zustimmt.