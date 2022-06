Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Selenskyj besucht Frontgebiet, Moskau stimmt Getreidelieferung zu

Liveblog Bei einem Besuch unweit der Front in der Großstadt Saporischschja spricht der ukrainische Präsident den Soldaten Mut zu. Zugleich plädiert er auch angesichts des Flüchtlingsproblems im eigenen Land für ein rasches Ende des Krieges. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Das Verteidigungsministerium in Kiew hat nach den ersten Raketenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt seit Ende April vor der Gefahr neuer Attacken gewarnt. „Wir haben immer offen gesagt, dass Kiew ständig der Bedrohung ausgesetzt ist“, sagte Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Sonntag im Fernsehen. Auch wenn viele Menschen inzwischen zurückkehrten: „Wir sollten trotzdem begreifen, dass der Krieg in einer heißen Phase ist und Kiew als Hauptziel der Russischen Föderation erhalten bleibt.“ In der Nacht zum Montag gab es erneut Luftalarm in Kiew.