Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert neue Russland-Sanktionen

Liveblog Ein ukrainischer Präsidentenberater gibt sich zuversichtlich, den Krieg noch zu gewinnen - und hofft auf eine Gegenoffensive im August. Doch derzeit müssen ukrainische Truppen im Osten des Landes gegen eine Einkesselung kämpfen. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Kurz vor der Entscheidung über einen möglichen Status der Ukraine als EU-Beitrittskandidat hat Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere Sanktionen gegen Russland gefordert. „Russland muss den wachsenden Druck infolge des Kriegs und seiner aggressiven antieuropäischen Politik spüren“, sagte der ukrainische Staatschef in seiner Videobotschaft in der Nacht zu Mittwoch. In Gesprächen mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs habe er betont, dass ein siebtes Sanktionspaket so schnell wie möglich benötigt werde.