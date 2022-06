Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Selenskyj will Moskaus Rauswurf aus Unesco

Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Selenskyj will Moskaus Rauswurf aus Unesco

Liveblog In gleich zwei Videobotschaften bezeichnet der ukrainische Präsident Russland als einen barbarischen Staat, der nicht einmal vor dem kulturellen Erbe halt mache. Er fordert, dass die Unesco dem Land die Mitgliedschaft entzieht. Unterdessen gehen die Kämpfe weiter. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Angesichts der massenhaften Vernichtung von kulturellem Erbe durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat deren Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Nachdruck den Ausschluss Moskaus aus der Unesco gefordert. «Die Unesco ist kein Platz für Barbaren», sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am Samstag in Kiew. Die russischen Truppen würden massenhaft Kulturdenkmäler, Kirchen und andere religiösen Stätten zerstören. Das sei Grund genug, dass Land aus der Kultur- und Bildungsorganisation der Vereinten Nationen auszuschließen, sagte er.