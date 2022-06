Ukraine-Krieg : Live-Ticker: UN-Menschenrechtsrat befasst sich mit Ukraine und anderen Krisen

Ukraine, Ptyche: Ein Bauer steht in einem Krater, den eine russische Granate auf seinem Feld hinterlassen hat. Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Liveblog Der russische Angriff auf die Ukraine und die Menschenrechtslage in aller Welt stehen ab Montag im Mittelpunkt der Sitzung des UN-Menschenrechtsrats. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Die umstrittene Reise der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, nach China sowie ihr seit Monaten ausstehender Bericht über die Situation in der chinesischen Provinz Xinjiang dürften nur am Rande zur Sprache kommen. Beide Initiativen unternahm Bachelet in eigener Sache, nicht im Auftrag des Rates.