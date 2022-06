Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Ungarn-Veto bremst Sanktionen gegen Moskau

Liveblog Darf man einen Kirchenführer wegen seiner politischen Haltung bestrafen? Ungarn sagt Nein und blockiert EU-Sanktionen. Erstmals redet Ex-Kanzlerin Merkel über den Ukraine-Krieg. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Das neue EU-Sanktionspaket gegen Russland wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine kann wegen eines weiteren Einspruchs aus Ungarn nicht in Kraft treten. Die Regierung in Budapest verlangt, die geplanten Strafmaßnahmen gegen Patriarch Kirill, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, zu streichen. Das bestätigten mehrere Diplomaten in Brüssel der Deutschen Presse-Agentur. Der Ausweg aus dieser diplomatischen Blockade war am Donnerstag zunächst unklar.