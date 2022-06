Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Vier Monate Krieg - Noch kein Ende in Sicht

Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Vier Monate Krieg - Noch kein Ende in Sicht

Blick in ein durch Beschuss zerstörtes Wohnhaus, in dem eine 92-jährige Frau zuletzt zusammen mit ihrer 66-jährigen Tochter lebte, bis das Gebäude während der russischen Invasion zerstört wurde. Foto: dpa/Michal Burza

Liveblog Vier Monate dauert der Krieg in der Ukraine nun schon. Präsident Selenskyj feiert den EU-Kandidatenstatus - aber es gibt bedrückende Nachrichten von der Front. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Genau vier Monate nach der russischen Invasion hat die Ukraine im Osten am Freitag eine bittere militärische Niederlage erlitten. Ihre Armee gab sich nach wochenlangen Gefechten in der strategisch wichtigen Großstadt Sjewjerodonezk geschlagen und trat den Rückzug an.