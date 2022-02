Newsblog zum Angriff auf die Ukraine : Friedensgespräche zwischen Moskau und Kiew ohne Ergebnisse beendet – Gefechte gehen weiter

Ein beschädigtes und ausgebranntes Militärfahrzeug nach Kämpfen in Charkiw. In der zweitgrößten Stadt der Ukraine finden derzeit heftige Angriffe statt. Foto: dpa/Marienko Andrew

Liveblog Die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind zu Ende gegangen – ohne Durchbruch. EU-Parlamentarier fordern derweil den Beitritt der Ukraine in die Europäische Union. Alles Wichtige im Liveblog.

Am 5. Tag des Krieges sprechen Russland und die Ukraine erstmals offiziell über ein Ende der Kampfhandlungen. Die Delegationen aus Russland und der Ukraine trafen sich an der ukrainisch-belarussischen Grenze. Die russische Delegation führte der Sonderbeauftragte des Kremls, Wladimir Medinski, an. Die ukrainische Seite leitete der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei, David Arachamija.