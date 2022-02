Newsblog : Scholz zu Angriff auf die Ukraine: „Sanktionen werden russische Wirtschaft hart treffen“

Foto: dpa/Markus Schreiber

Liveblog Russische Truppen haben in der Nacht mit dem Einmarsch in die Ukraine begonnen. Am Nachmittag wurde in der Hauptstadt Kiew Luftalarm ausgelöst. Nach Angaben ukrainischer Behörden sei der Süden nicht mehr unter ukrainischer Kontrolle. Am frühen Abend wendet sich Olaf Scholz an die deutsche Bevölkerung Alles Wichtige im Überblick.

Russland greift die Ostukraine an. Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen die Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell an. US-Präsident Joe Biden, die westlichen Verbündeten und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten weitere Sanktionen an. Russland hat nach den Worten von Biden „vorsätzlich“ einen „Krieg“ gegen die Ukraine begonnen.

Gefechte rund um Kiew und nahe dem Atomkraftwerk Tschernobyl

Auch in Richtung der Hauptstadt Kiew rücken russische Truppen vor. Am Nachmittag wurde dort Luftalarm gegeben. Die Zivilbevölkerung wurde aufgefordert, sich in Luftschutzbunker zu begeben. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko verhängte eine Sperrstunde. Zudem seien vier Metro-Stationen als Luftschutzbunker ausgewiesen worden. Die U-Bahn solle weiter in Betrieb bleiben, sagte er. In der Ukraine gilt landesweit seit 5.30 Uhr (4.30 Uhr MEZ) auf Erlass von Präsident Wolodymyr Selenskyj das Kriegsrecht, vorerst für 30 Tage.

Russische und ukrainische Truppen liefern sich nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch Gefechte in der Nähe des ehemaligen Atomkraftwerks Tschernobyl. "Russische Besatzungskräfte versuchen, das Atomkraftwerk Tschernobyl zu erobern", twitterte Selenskyj am Donnerstag.

Nach dem Einmarsch russischer Truppen haben die ukrainischen Behörden nach eigenen Angaben die Kontrolle über Teile im Süden des Landes verloren. Das teilte die Regionalverwaltung des Gebiets Cherson am Donnerstag mit.

Bundeskanzler Olaf Scholz wendete sich am Abend mit einer Fernsehansprache an die Bevölkerung über die Lage in der Ukraine und wiederholte „Das ist Putins Krieg“. Man habe den russischen Präsidenten immer wieder vor einem Krieg gewarnt und im Hintergrund Sanktionen vorbereitet. Diese werden die russische Wirtschaft „hart treffen“. Zudem bekräftigte er, dass die Nato bereit sei, ihre Bündnispartner, wie die Länder im Baltikum und Polen, zu schützen.

Auch in der Region wird der Angriff auf die Ukraine verurteilt. So wird in Trier zu einer Kundgebung für Frieden in der Ukraine am Abend vor der Porta Nigra aufgerufen. Dazu wird Oberbürgermeister Leibe erwartet. Auch Luxemburgs Premierminister Bettel verurteilte Russlands Angriff.

Alles Wichtige im Ticker: