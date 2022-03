Aktuelle Infos : Liveticker zum Ukraine-Krieg: Erstmals Explosionen bei Lwiw in Westukraine - Die Nacht im Überblick

Liveticker zum Ukraine-Krieg: Erstmals Explosionen bei Lwiw in Westukraine - Die Nacht im Überblick

Liveblog Die russischen Truppen in der Ukraine führen ihren Angriffskrieg mit Beschuss und Kämpfen um einzelne Städte fort. Erstmals gab es auch Explosionen bei Lwiw tief im Westen des Landes. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Der russische Krieg in der Ukraine hat erstmals die westukrainische Metropole Lwiw erreicht, in der sich viele Flüchtlinge sammeln. Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung schlugen acht Raketen nordwestlich von Lwiw im «Zentrum für Internationale Friedenssicherung und Sicherheit» ein. Dort befinden sich ein Militärausbildungszentrum und ein Truppenübungsplatz. Laut ukrainischem Fernsehen gab es keine Todesopfer. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete am Sonntagmorgen von mehreren Detonationen.