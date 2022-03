Aktuelle Infos : Liveticker zum Krieg in der Ukraine: EU-Kommission soll sich zu möglichem EU-Beitritt der Ukraine äußern

Liveblog Angesichts des Leidens von Ukrainern im russischen Angriffskrieg ist eine weitere Verschärfung der Sanktionen im Gespräch. Dazu gehört auch ein Importstopp für russisches Öl und Gas. In der belagerten Hafenstadt Mariupol wird eine humanitäre Katastrophe befürchtet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Zwölf Tage nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind Hunderttausende Menschen in den angegriffenen Städten in Not. Darüber hinaus hat der Krieg weltweit immer größere wirtschaftliche Folgen: Die Ölpreise steigen weiter rasant, die Inflationsangst wächst. Die Unterhändler Russlands und der Ukraine sollten am Montagnachmittag zum dritten Mal zu Gesprächen in Weißrussland zusammentreffen. Die ersten Runden hatten keine greifbaren Ergebnisse gebracht.