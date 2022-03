Aktuelle Infos : Liveticker zum Krieg in der Ukraine - „Fake News“ über russisches Militär: Erste Geldstrafen verhängt

Liveblog Die ukrainische Regierung mahnt eine sofortige Evakuierung aus den Städten an. Die Angriffe und Gefechte gingen in der Nacht zum Montag weiter. Berichte über den Beschuss eines Forschungsreaktors in Charkiw lösten neue Sorgen über eine radioaktive Verschmutzung aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

In Berlin berieten unterdessen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. US-Außenminister Antony Blinken besuchte die Republik Moldau, wo viele Geflüchtete ankommen. In Deutschland demonstrierten Zehntausende. Auch in der Region wurde vielerorts für Frieden in der Ukraine, so auch in Trier, Hermeskeil und Neuerburg. In Moskau - wo der wirtschaftliche Druck weiter steigt - wurden Tausende Kriegsgegner festgenommen.