Aktuelle Infos : Liveticker zum Ukraine-Krieg: Kämpfe um ukrainische Städte - Die Nacht im Überblick

Ukraine, Wassylkiw: Das zerstörte Gebäude einer Sekundarschule etwa 30 Kilometer südlich von Kiew. Im russischen Angriffskrieg in der Ukraine spitzt sich die Lage der Bevölkerung in umkämpften Städten weiter zu. Foto: dpa/Mykhaylo Palinchak

Liveblog In der Ukraine wird weiter gekämpft, Zivilisten können die Stadt Mariupol nicht verlassen. Altkanzler Schröder ist zu Gesprächen in Moskau. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Die russischen Truppen versuchen in ihrem Angriffskrieg in der Ukraine, wichtige Städte einzukreisen. Die ukrainische Armee kann nach eigenen Angaben den Vormarsch bremsen. Die Lage der Einwohner bleibt schwer, vor allem in der blockierten Hafenstadt Mariupol.Alles Wichtige im Ticker: