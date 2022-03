Aktuelle Infos : Liveticker zum Ukraine-Krieg: Kämpfe weiten sich in den Westen aus - EU plant neue Sanktionen

Charles Michel (l-r), Präsident des Europäischen Rates, Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, gehen zu einer Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel im Schloss von Versailles. Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Foto: dpa/Michel Euler

Liveblog Russland weitet seine Angriffe auf den Westen der Ukraine aus. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht, auch eine Versorgungskrise droht. Alle Entwicklungen im Newsblog.

In der nun dritten Woche des Krieges hat Russland seine Angriffe in der Ukraine auf den Westen des Landes ausgeweitet, bald könnten die Truppen auch die Hauptstadt Kiew erreichen. Angesichts der dramatischen Lage will die Europäische Union weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen.