Aktuelle Infos : Liveticker zum Ukraine-Krieg: Berichte über Beschuss aus mehreren Städten

Mehrere Städte in der Ukraine haben in der Nacht zu Samstag erneut Kämpfe und Beschuss gemeldet. «Die Besatzer haben nachts mit wahllosem, chaotischem Feuer Krankenhäuser und Internate beschossen», schrieb der Gouverneur des südukrainischen Gebiets Mykolajiw, Witalij Kim, am Samstag. Zwei Menschen seien verletzt worden. Die Angreifer hätten ihre Taktik geändert und würden sich in Dörfern zwischen Zivilgebäuden verstecken. «Jetzt gibt es keine Regeln mehr, wir werden hart gegen sie vorgehen», kündigte der Gouverneur an.