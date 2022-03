Aktuelle Infos : Liveticker zum Ukraine-Krieg: Russland verstärkt Angriffe in der Ukraine - Fluchtkorridore geplant

5 Bilder Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Liveblog Für Hunderttausende Menschen in umkämpften ukrainischen Städten gibt es neue Hoffnung. Nach Angaben aus Kiew waren am Samstag mehr als ein Dutzend Fluchtkorridore geplant. In der Nacht wurde aus vielen Orten wieder Beschuss durch russisches Militär gemeldet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa und TV-Redaktion

Mehr als zwei Wochen nach dem Einmarsch in die Ukraine verstärken russische Truppen ihre Angriffe auf umkämpfte Städte, deren Einwohner bereits Leid geprüft und zermürbt sind. Aus Orten in verschiedenen Teilen des Landes wurden am Samstag erneut Kämpfe und Beschuss gemeldet.

Das russische Verteidigungsministerium sprach am 17. Tag des Krieges von Angriffen auf «breiter Front». Zur Rettung von Zivilisten aus mehreren ukrainischen Städten waren mehr als ein Dutzend Fluchtkorridore geplant.

Foto: dpa/Uncredited Infos Daten und Fakten zum Ukraine-Konflikt

In der Hauptstadt Kiew wurde in der Nacht zu Samstag mindestens drei Mal Flugalarm ausgelöst. Laut CNN war in der Stadt aus der Ferne am Samstagmorgen «minutenlanger» Beschuss zu hören.

Ein ukrainischer Soldat vor einem Wrack eines russischen Bombers in Charkow (AP Photo/Andrew Marienko). Foto: AP/Andrew Marienko

Alles Wichtige im Ticker: