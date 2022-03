Aktuelle Infos : Liveticker zum Ukraine-Krieg: Russland weitet Luftangriffe aus - auch westlicher Landesteil unter Beschuss

Dieses von der ukrainischen Armee veröffentlichten Handoutbild aus Drohnenaufnahmen soll einen Angriff auf eine russische Panzerkolonne in der Nähe von Brovary im Nordosten von Kiew am Mittwoch zeigen. Die russischen Truppen bewegen sich auf Kiew zu und versuchen, die ukrainische Hauptstadt einzukesseln. Foto: dpa/Ukrainian Military Defense

Liveblog In der Ukraine wird weiter gekämpft, Zivilisten können die Stadt Mariupol nicht verlassen. Britische Militärexperten gehen davon aus, dass die russische Armee mit ihren Plänen zurückliegt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Aus umkämpften Städten in der Ukraine sind in den vergangenen zwei Tagen fast 100 000 Menschen evakuiert worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache. Selenskyj warf Russland vor, den Fluchtkorridor und einen Sammelpunkt für flüchtende Menschen aus Mariupol am Donnerstag beschossen zu haben. Insgesamt verließen nach UN-Schätzung rund 2,3 Millionen Menschen die Ukraine.