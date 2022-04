Aktuelle Infos : Liveticker zum Ukraine-Krieg – Agentur: Russischer Raketenkreuzer «Moskwa» gesunken

Liveblog Der angeschlagene russische Raketenkreuzer «Moskwa» ist nach einem Bericht der Staatsagentur Tass gesunken. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Deutschland wegen des weiteren Einkaufs von russischem Öl erneut scharf kritisiert. Deutschland sowie Ungarn hätten ein Embargo blockiert, sagte Selenskyj der BBC in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interviewausschnitt.

Hilfe für die Menschen in der Ukraine: Von Spenden bis zu Unterkünften - So können Sie helfen

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew, Vize-Chef des Sicherheitsrates, drohte am Donnerstag in Moskau in seinem Nachrichtenkanal bei Telegram konkret mit der Stationierung von „Iskander“-Raketen, Hyperschallwaffen und Kriegsschiffen mit Atomwaffen - für die Finnen und Schweden etwa in Reichweite „des eigenen Hauses“.