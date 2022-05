Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Baerbock demnächst nach Kiew - Verstimmungen mit Ukraine ausgeräumt

Liveblog Die Verstimmungen zwischen Deutschland und der Ukraine wegen einer geplatzten Reise des Bundespräsidenten scheinen ausgeräumt. Ist nun der Weg frei für einen Besuch des Kanzlers in Kiew? Zunächst fährt die Außenministerin. Und Kiew kann auf mehr Geld hoffen. Mehr zum Thema und den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Deutschland und die Ukraine haben ihre Verstimmungen wegen der geplatzten Kiew-Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für beendet erklärt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte am Donnerstagabend in Berlin an, dass Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Kürze nach Kiew reisen wird. Zuvor hatten Steinmeier und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj miteinander telefoniert. Selenskyj sprach von einem „konstruktiven“ Gespräch. Das Bundespräsidialamt teilte mit: „Irritationen der Vergangenheit wurden ausgeräumt.“