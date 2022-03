Aktuelle Infos : Newsticker zum Ukraine-Krieg: US-Präsident Biden auf dem Weg nach Europa - Stopps in Brüssel und Polen

Liveblog US-Präsident Joe Biden ist am Mittwoch zu seiner Europareise aufgebrochen. Und: Einen „Albtraum“ nennt Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, die andauernden Angriffe Russlands. Alle Entwicklungen im Liveticker.

US-Präsident Joe Biden ist am Mittwoch zu seiner Europareise aufgebrochen. Erster Stopp ist Brüssel, wo am Donnerstag wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mehrere Gipfel stattfinden. Biden stieg auf dem Militärflughafen Joint Base Andrews unweit der US-Hauptstadt Washington in sein Flugzeug Air Force One. In Brüssel treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Nato, der EU sowie der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7).