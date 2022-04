Aktuelle Infos : Liveticker zum Ukraine-Krieg: Boris Johnson besucht Selenskyj in Kiew - die aktuelle Lage

Liveticker zum Ukraine-Krieg: Boris Johnson besucht Selenskyj in Kiew - die aktuelle Lage

Auf diesem Foto, das auf dem Telegramm-Kanal des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy veröffentlicht wurde, sind Blutflecken zwischen Taschen und einem Kinderwagen auf einem Bahnsteig nach russischem Beschuss des Bahnhofs in Kramatorsk, Ukraine, am Freitag, 8. April 2022, zu sehen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Liveblog Ein Raketenangriff auf einen mit Flüchtlingen gefüllten ukrainischen Bahnhof sorgt erneut für Entsetzen. Die EU und die USA sehen die Verantwortung eindeutig in Moskau. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Der außenpolitische Sprecher der EU sprach von einem Kriegsverbrechen und stellte den Angriff in eine Reihe mit „von den russischen Streitkräften begangenen Gräueltaten in Butscha, Borodjanka und anderen Städten und Dörfern“ in der Ukraine.