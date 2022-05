Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Feuerpause und Fluchtkorridor in Mariupol für heute angekündigt

Rauch steigt auf vom belagerten Stahlwerk Azovstal in Mariupol, Ukraine. Foto: AP/Alexei Alexandrov

Liveblog Das russische Militär kündigte ab heute eine Feuerpause in Mariupol an. Ein vorübergehender Rückzug der russischen Truppen soll die Evakuierung des Stahlwerks Azovstal ermöglichen. Währenddessen schlägt die EU-Kommission einen Importstopp für russisches Öl vor, um Russland zu schwächen. Mehr zum Thema und den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Die Ukraine hofft auf weitere Rettungsaktionen für bedrohte Zivilisten aus der von Russland fast vollständig eroberten Hafenstadt Mariupol.

Das russische Militär kündigte für Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils Feuerpausen an, damit die Menschen das dort belagerte Stahlwerk Azovstal verlassen können. In Kiew sicherte Präsident Wolodymyr Selenskyj dasselbe für die ukrainische Seite zu. „Wir hoffen, weiterhin Menschen aus Azovstal, aus Mariupol retten zu können“, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache am Mittwoch.

Foto: dpa/Uncredited Infos Daten und Fakten zum Ukraine-Konflikt

Mit schweren Raketenangriffen auf Bahnanlagen in der Ukraine versuchten russische Truppen am Mittwoch weiter, die Nachschubwege für westliche Waffen zu zerstören. In der polnischen Hauptstadt Warschau soll am Donnerstag eine internationale Geberkonferenz Geld für humanitäre Hilfe in der kriegsgeplagten Ukraine sammeln.

Die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Ölallianz Opec+ berät heute über ihre künftige Förderstrategie. Am Tag vor der monatlichen Online-Sitzung der Gruppierung präsentierte die EU-Kommission ihren geplanten Importstopp für russisches Öl, der bis Jahresende umgesetzt werden soll. Die Opec+ wird sich davon laut Experten jedoch kaum erschüttern lassen.

Alles Wichtige im Ticker: