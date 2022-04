Aktuelle Infos : Liveticker zum Ukraine-Krieg: Kanzler Scholz verurteilt russische „Kriegsverbrechen“

Auf diesem Foto, das auf dem Telegramm-Kanal des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy veröffentlicht wurde, sind Blutflecken zwischen Taschen und einem Kinderwagen auf einem Bahnsteig nach russischem Beschuss des Bahnhofs in Kramatorsk, Ukraine, am Freitag, 8. April 2022, zu sehen. Foto: dpa/Markus Scholz

Liveblog Die ukrainische Führung erhöht den Druck auf Deutschland, mehr Waffen für die Abwehr des russischen Angriffskriegs zu liefern. Der Kanzler blickt entsetzt auf die Kriegsgräuel und sagt Unterstützung zu. Ob das reicht? Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat „die abscheulichen Kriegsverbrechen des russischen Militärs“ verurteilt und der Ukraine volle Unterstützung zugesagt. Dies teilte die Bundesregierung am Sonntag nach einem Telefonat des Kanzlers mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit. Die Ukraine fordert vor allem ein Ölembargo gegen Russland und mehr Waffen aus Deutschland. Sie erwartet neue russische Offensiven und keinen baldigen Verhandlungsfrieden.

Russische Truppen waren vor gut sechs Wochen in die Ukraine einmarschiert. Aus nördlichen Gebieten rund um die Hauptstadt Kiew haben sie sich inzwischen zurückgezogen, um sich neu zu formieren. Von dort werden immer neue Kriegsgräuel gemeldet. Westlich von Kiew etwa fanden ukrainische Behörden nach eigenen Angaben tote Zivilisten in einer Grube nahe einer Tankstelle in Busowa. Auf der Trasse von Kiew nach Schytomyr seien Leichen bei beschossenen Autos gefunden worden, sagte Gemeindevorsteher Taras Didytsch im Fernsehen.