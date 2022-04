Aktuelle Infos : Liveticker zum Ukraine-Krieg – Mehrere Explosionen in Kiew - Russland protestiert gegen Waffenlieferungen

Liveticker zum Ukraine-Krieg – Mehrere Explosionen in Kiew - Russland protestiert gegen Waffenlieferungen

Liveblog Aus Kiew werden mehrere Explosionen gemeldet - bislang gibt es keine Angaben zu möglichen Opfern. Russland verschickt wegen Waffenlieferungen Protestnoten. Entwicklungen im Überblick. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Seit mehr als 50 Tagen dauert der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nun schon an - aktuelle Meldungen im Überblick.

Kiew unter Beschuss - Klitschko warnt vor Rückkehr

Hilfe für die Menschen in der Ukraine: Von Spenden bis zu Unterkünften - So können Sie helfen

Unterstützung : Hilfe für die Menschen in der Ukraine: Von Spenden bis zu Unterkünften - So können Sie helfen

Ukraine-Konflikt: Alle Infos in unserem Dossier

Service : Ukraine-Konflikt: Alle Infos in unserem Dossier

Im Stadtteil Darnyzja gab es mehrere Explosionen, wie Bürgermeister Vitali Klitschko im Nachrichtenkanal Telegram mitteilt. Das Viertel liegt im Südosten der Millionenstadt. Es gab zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern. Rettungskräfte seien an Ort und Stelle, hieß es.

Klitschko appellierte an die Bevölkerung, Luftalarm der Behörden nicht zu ignorieren. In der ukrainischen Hauptstadt gibt es mehrfach täglich Luftalarm. Weil inzwischen auch Menschen, die vor den Angriffen geflüchtet waren, wieder nach Kiew zurückkehren, forderte der Bürgermeister, dies zu unterlassen und an sicheren Orten zu bleiben.