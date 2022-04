Aktuelle Infos : Liveticker zum Ukraine-Krieg: Noch keine Entscheidung der EU über Öl-Embargo gegen Russland

Liveblog Panzer aus deutscher Produktion könnten schon bald die ukrainische Armee in ihrem Kampf gegen die russischen Truppen verstärken. Die EU-Außenminister haben über die weitere Unterstützung der Ukraine diskutiert, dabei aber noch keine Entscheidung über ein Öl-Embargo getroffen. Die Entwicklungen im Überblick. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Die Außenminister der EU-Staaten haben noch keine Entscheidung über mögliche Einschränkungen von Öl-Importen aus Russland getroffen. Man habe nur eine allgemeine Diskussion geführt, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach einem Treffen der Minister in Luxemburg. Er betonte jedoch mit Blick auf weitere Sanktionen gegen Russlands wegen der Invasion in die Ukraine: „Nichts ist vom Tisch, einschließlich Sanktionen gegen Öl und Gas.“

Der Rüstungskonzern Rheinmetall stellt sich darauf ein, bis zu 50 Kampfpanzer an die Ukraine schicken zu dürfen. Vorher ist aber noch die Zustimmung der Bundesregierung nötig. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte sich zuvor am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen.