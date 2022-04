Aktuelle Infos : Liveticker zum Ukraine-Krieg: Regierung einigt sich auf Hilfspaket für Firmen

Zerstörungen in der belagerten Stadt Mariupol. Foto: dpa/Oliver Berg

Liveblog Bilder aus Butscha sorgten weltweit für Entsetzen. Nun einigten sich die EU-Mitglieder auf weitere Sanktionen gegen Russland. Gleichzeitig tritt Russland aus dem UN-Menschenrechtsrat aus. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Gegen Russland werden nach der Entdeckung von Kriegsverbrechen in der Ukraine weitere scharfe EU-Sanktionen verhängt. Erstmals gibt es auch ein Energieembargo und Strafmaßnahmen gegen Kinder Putins.

Russland hat seine Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen nach einer Suspendierung nun selbst vorzeitig für beendet erklärt. Die Entscheidung wurde nun getroffen, nachdem die UN-Vollversammlung die Mitgliedschaft am Donnerstagnachmittag ausgesetzt hatte, wie das russische Außenministerium in Moskau am Abend mitteilte.