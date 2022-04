Aktuelle Infos : Liveticker zum Ukraine-Krieg: Rheinmetall will der Ukraine 50 Leopard-Kampfpanzer bereitstellen

Liveblog Panzer aus deutscher Produktion könnten schon bald die ukrainische Armee in ihrem Kampf gegen die russischen Truppen verstärken. Die Militärs in Kiew rechnen mit einem baldigen Losschlagen der russischen Armee im Osten des Landes. Die Entwicklungen im Überblick. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall stellt sich darauf ein, bis zu 50 Kampfpanzer an die Ukraine schicken zu dürfen. «Der erste Leopard 1 könnte in sechs Wochen geliefert werden», sagte der Vorstandsvorsitzende der Düsseldorfer Waffenschmiede, Armin Papperger, dem «Handelsblatt». Vorher ist aber noch die Zustimmung der Bundesregierung nötig. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte sich zuvor am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen.

Die frühere UN-Chefanklägerin Carla Del Ponte hat ihre Forderung nach einem internationalen Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin bekräftigt. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft wirft Russland vor, in allen Regionen der Ukraine Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. In der Region Kiew seien am Sonntag 1222 Tote geborgen worden, sagte die ukrainische Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa am Sonntag dem britischen Sender Sky News. Putin bezeichnete sie als den «Hauptkriegsverbrecher des 21. Jahrhunderts». Die Ukraine habe 5600 Fälle mutmaßlicher Kriegsverbrechen mit 500 Verdächtigen identifiziert.

Alles Wichtige im Ticker: