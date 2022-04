Aktuelle Infos : Liveticker zum Ukraine-Krieg – US-Präsident Joe Biden wirft Russland Völkermord vor

Foto: dpa/Carolyn Kaster

Liveblog US-Präsident Joe Biden hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin in der Nacht auf Mittwoch „Völkermord“ vorgeworfen. – Bundeskanzler Olaf Scholz zu Besuch in die Ukraine eingeladen. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa und TV-Redaktion

Wegen der Kriegsgräuel in der Ukraine hat US-Präsident Joe Biden dem russischen Staatschef Wladimir Putin Völkermord vorgeworfen. Die Beweise dafür häuften sich, sagte Biden in der Nacht zum Mittwoch deutscher Zeit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verglich den russischen Angriff auf Mariupol mit der Nazi- Belagerung Leningrads im Zweiten Weltkrieg. In Deutschland drang Vizekanzler Robert Habeck auf schnelle Waffenlieferungen an die Ukraine. In Berlin gibt es jedoch auch Irritation, weil Kiew einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier abgelehnt hat.

Über das eigentliche Kriegsgeschehen berichtete das ukrainische Militär am Morgen von neuen Luftangriffen auf Mariupol, die seit Wochen belagerte und weitgehend zerstörte Hafenstadt in der Südukraine. Die Großstadt Charkiw im Osten des Landes sei von russischer Artillerie beschossen worden. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar.

Alles Wichtige im Ticker: