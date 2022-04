Aktuelle Infos : Liveticker zum Ukraine-Krieg: Weitere US-Waffenlieferungen treffen in Ukraine ein

Liveticker zum Ukraine-Krieg: Weitere US-Waffenlieferungen treffen in Ukraine ein

Liveblog Die USA haben laut Medienberichten weitere Waffen und Munition an die Ukraine geliefert. Die US-Hilfen für Kiew summieren sich inzwischen auf insgesamt rund 3,2 Milliarden Dollar. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Erste Teile des jüngsten Unterstützungspakets an Waffen und Munition aus den USA sind in der Ukraine eingetroffen. Das berichtete der TV-Sender CNN in der Nacht zu Sonntag unter Berufung auf einen Beamten im Weißen Haus.