Coronavirus : Geschäfte dürfen öffnen, aber ...

Für viele Händler heißt es ab Montag wieder: Wir haben geöffnet. Foto: dpa/Sina Schuldt

Trier/Mainz ... können auch in einzelnen Regionen wieder geschlossen werden. Alles hängt von der Inzidenz ab. Kontaktloser Sport ist wieder erlaubt – draußen.

Von Bernd Wientjes

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bemühte sich am Freitagnachmittag gemeinsam mit Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler in Mainz der Presse zu erklären, wann und unter welchen Bedingungen Öffnungen in Rheinland-Pfalz möglich sind. Klar ist: Am Montag dürfen alle Geschäfte im Land wieder öffnen. Man halte sich dabei an den Öffnungsfahrplan, auf den sich Bund und Länder am Mittwoch verständigt haben, sagte Dreyer. Dieser sieht vor, dass bei einer Inzidenz unter 50 ab Montag Geschäfte aufmachen dürfen. Ebenso wie auch Kosmetiksalons. Doch im Verlaufe des Freitags war bis zu der Pressekonferenz am Nachmittag unklar, ob für die Öffnung die Inzidenz in den Landkreisen und kreisfreien Städten ausschlaggebend ist oder die auf Landesebene. Das Nachbarland Baden-Württemberg hat sich für Ersteres entscheiden. Dort öffnen die Geschäfte nur in Regionen, in denen die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen unter 50 liegt. In den Kreisen, wo der Wert höher ist, können Kunden nur nach vorheriger Anmeldung zum sogenannten Terminshopping in die Läden kommen. Dreyer machte deutlich, dass es jederzeit sein könne, dass es wieder zu Einschränkungen des Handels kommen könnte. In Landkreisen, die derzeit eine Inzidenz von über 100 haben, wie Germersheim und Altenkirchen bleibt es vorerst beim Terminshopping.

Dieses sogenannte Click & Meet ist in Rheinland-Pfalz seit einer Woche möglich. Und auch, wenn ab Montag wieder einkaufen ohne Terminvereinbarung möglich ist, heißt das nicht, dass das auf Dauer so bleiben muss.

Entscheidend für die Öffnung ist nämlich, wie der landesweite Inzidenzwert ist. Liegt dieser drei Tage hintereinander unter 50, dann dürfen Geschäfte öffnen, und zwar auch in den Regionen, die selbst über 50 aber unter 100 liegen. Seit sieben Tagen in Folge unterschreite Rheinland-Pfalz den Grenzwert von 50, sagte Dreyer. Gestern lag er bei 47. Neben Schleswig-Holstein weise das Land die niedrigste Inzidenz bundesweit auf. Sie hoffe, dass das trotz der Öffnungen auch so bleibe, gab sich die Triererin vorsichtig optimistisch. „Wir gehen sehr sorgsam mit den Öffnungen um“, so die Ministerpräsidentin.

In der Region Trier lag der Wert seit Tagen zum Teil deutlich unter 50. In Trier betrug er gestern 21,5, in Trier-Saarburg 28, in der Vulkaneifel rund 43, im Eifelkreis Bitburg-Prüm 26 und in Bernkastel-Wittlich 13.

Steigt die Inzidenz landesweit über 50 soll nur in den Kreisen oder Städten, in denen dieser Wert ebenfalls überschritten wird, zum Terminshopping zurückgekehrt werden, erlaubt sind aber mehr Kunden, nämlich ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche. Die Geschäfte dürfen ab Montag allerdings nur unter strengen Auflagen öffnen. Alle Kunden müssen medizinische oder FFP2-Masken tragen. Bei einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern darf höchstens eine Person pro 10 Quadratmeter hereingelassen werden, in größeren Geschäften höchstens eine Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche.

„Wir begrüßen den mutigen Schritt der Landesregierung, den Einzelhandel ab Montag wieder zu öffnen“, sagte Peter Adrian, Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz. Die Entscheidung sei richtig, „da in der angespannten Situation der Branche jeder Tag zählt“. Sie sei auch verantwortbar, da die Betriebe ausgefeilte Hygienekonzepte hätten. „Damit der Neustart gelingen kann, sind aber alle aufgefordert, durch ihr Verhalten in Eigenverantwortung dafür zu sorgen, die Hygienekonzepte einzuhalten, damit die Infektionszahlen weiter sinken“, appellierte Adrian an Kunden und Geschäftsleute.

Mit der Öffnung erhalte der Handel wieder eine Perspektive, sagte Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz. Die Händler starteten „mit freudiger Erwartung in die nunmehr eröffneten Chancen“, seien sich aber auch bewusst, dass bei steigenden Inzidenzwerten wieder strengere Maßnahmen erfolgen könnten“, so Scherer.

Im Saarland öffnen die Geschäfte ab Montag nur für das Terminshopping. Damit könnte es zu einem Einkaufstourismus nach Rheinland-Pfalz kommen, etwa nach Trier oder auch ins Outletcenter im nahen Zweibrücken. Dreyer setzt auf die Eigenverantwortung der Bürger und appelliert, dass sie möglichst bei sich vor Ort einkaufen sollen.

Neben Geschäften dürfen auch Museen, Galerien und Gedenkstätten ab Montag wieder öffnen. Auch kontaktloser Sport im Freien ist wieder möglich. Bis zu zehn Erwachsene und bis zu 20 Kinder dürfen draußen trainieren.

Falls die Zahl der Neuinfektionen im Land weiter unter dem Grenzwert von 50 bleibt, dann könne auch die Außengastronomie ab 22. März ohne Einschränkung öffnen, sagte Dreyer. Falls die Inzidenz steige, dann müsste vor dem Besuch des Biergartens oder der Terrasse ein negativer Corona-Test vorgelegt werden oder vor Ort gemacht werden. Der ist ab Montag auch für den Besuch von Kosmetikstudios notwendig. Dreyer verwies auf die 427 Testzentren, die es zum Teil ab nächster Woche verteilt im ganzen Land geben soll.