Pandemie : So wurde das Nachtleben von Luxemburg zum Corona-Hotspot

Xavier Bettel, Premierminister von Luxemburg, ist eine Woche nach seinem positiven Corona-Test ins Krankenhaus gekommen. Foto: dpa/Aris Oikonomou

Luxemburg Die Ursache für den sprunghaften Anstieg der Neuinfektionen in Luxemburg scheinen Partys rund um den Nationalfeiertag gewesen zu sein. Auch Premierminister Xavier Bettel soll sich dabei infiziert haben. Gestern wurde er wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel ist wieder zu Hause. Seit Sonntag wurde er wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt. Am Donnerstag habe er die Klinik wieder verlassen, teilte die luxemburgische Regierung mit. Nach ersten Symptomen hatte er dem Vernehmen nach am 27. Juni einen Selbsttest gemacht, der positiv ausfiel. Daraufhin hatte sich der 48-Jährige zunächst in Quarantäne zu Hause begeben, bevor er dann von sich aus in die Klinik fuhr.

Luxemburger Medien berichten, dass sich Bettel bei einer Party in einem Club angesteckt haben soll. In der Nacht zum Nationalfeiertag. Am Abend vor dem 23. Juni wird im Nachbarland traditionell gefeiert, mit Konzerten, Feuerwerk und eben Partys. Corona-bedingt fielen große Feiern in diesem Jahr aus. Aber in Clubs und Bars wurde trotzdem Party gemacht. Offiziell unter Corona-Bedingungen. Das bedeutet in Luxemburg Covid-Check. Mit dem System sollen Veranstalter und Wirte dafür sorgen, dass größere Gruppen nur dann in die Kneipe oder ins Restaurant kommen, wenn sie nachweisen, dass sie vollständig geimpft, negativ getestet oder vor maximal sechs Monaten eine Corona-Infektion hatten. Allerdings gibt es Ausnahmen. Kleinere Gruppen können sich ohne den Covid-Check in Kneipen und Restaurants.

Doch offenbar ist in diesem Jahr an dem Abend vor dem Feiertag einiges in den bekannten Party-Etablissements, die sich überwiegend in Luxemburg-Stadt befinden, aus dem Ruder gelaufen. Denn nun zeigt sich, dass sich die Clubs, Bars und Diskotheken an diesem Abend zu Corona-Hotspots entwickelt haben. Über 300 der mehr als 700 Neuinfektionen, die allein in der vergangenen Woche nachgewiesen wurden, gehen laut Gesundheitsministerin Paulette Lenert auf Partys und Feiern rund um den Feiertag zurück. Zum einen, weil sich die Nachtschwärmer nicht an einfache Regeln wie Abstand gehalten hätten, sowohl in den Clubs, als auch beim Feiern davor. Lenert und Vize-Premier Dan Kersch, der den Premierminister bei der Pressekonferenz am Donnerstagmittag vertreten hat, kündigten schärfere Kontrollen an. Und das Bußgeld für Verstöße von Wirten und Veranstaltern soll erhöht werden, von momentan 4000 auf 6000 Euro. Da müsste jemand schon viel Bier verkaufen, um das wieder reinzuholen, meinte Lenert mahnend. Außerdem sollen nach Mitternacht keine Selbsttests mehr als Zugangserlaubnis für Bars und Kneipen gelten. Wer keinen Test aus einem Testzentrum hat, kann vor Ort einen Test machen. Ist dieser negativ, darf er in die Kneipe oder das Restaurant. Lenert vermutet, dass einige der Gäste, aber auch die Bedienungen, die Tests nicht so ernst nehmen und zu lasch sind bei der Durchführung und der Kontrolle. Trotzdem seien die Schnelltests nicht unnütz. Sie seien weiterhin wichtig und wenn sie richtig durchgeführt würden, dann böten sie auch erforderlichen Schutz, sagte Kersch. Trotz des sprunghaften Anstiegs der Corona-Neuinfektionen von über 600 Prozent in der vergangenen Woche sollen die Maßnahmen in Luxemburg vorerst nicht verschärft werden. Im Gegenteil. Auch im Privaten sollen sich künftig mehr als zehn Personen treffen dürfen. Allerdings, nur wenn sie geimpft, getestet oder genesen sind. Wie das kontrolliert werden soll, sagte die Ministerin nicht. Anlasslose Polizeikontrollen in der privaten Wohnung soll es jedenfalls nicht geben.