Außenpolitik : „Keiner weiß, was sich in Putins Kopf abspielt“

Im diplomatischen Dauereinsatz: Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn Foto: dpa/Stefan Puchner

Schloss Senningen/Niederanven Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn setzt im Ukraine-Konflikt auf Abschreckung durch Angebote. Deutschlands abwartende Haltung hält er für zielführender als Drohungen und Waffenlieferungen.

Gerade mal eine Stunde ist Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn aus dem estnischen Tallinn zurück und man sieht ihm die anstrengenden und zermürbenden Gespräche und Runden mit den anderen EU-Staaten an, um einen drohenden militärischen Konflikt an der Grenze der Ukraine zu Russland abwenden zu können. „Es liegt alles auf dem Tisch. Jetzt kommt es auf die nächsten Verhandlungsrunden von Frankreich, Deutschland, der Ukraine und Russland im Normandie-Format an“, sagt Jean Asselborn am Rande einer Veranstaltung auf Schloss Senningen.

Und hier sei es wichtig, dass Amerikaner und Europäer versuchten, weiterhin einen diplomatischen Weg zu finden: „Eine militärische Lösung ist keine Lösung. Denn damit ist niemandem geholfen“, ist der Luxemburger überzeugt. „Die Welt wäre nicht mehr dieselbe, die sie jetzt ist.“

Folglich könne er auch nachvollziehen, dass Deutschland sich bislang nicht habe dazu durchringen können, Waffen und Gerät in die Ukraine zu liefern: „Das würde einem militärischen Konflikt unnötigen Auftrieb geben. Von daher ist das ruhige Agieren von Bundeskanzler Olaf Scholz besser als jemanden zu haben, der Rambo spielen will.“ Ohnehin werde diese Sache „viel zu hochgehängt. Deutschland ist sowohl in der Wirtschafts- als auch in der Entwicklungshilfe für die Ukraine der wichtigste Partner“.